Einbruch in Apotheke – Räuber gefasst

In die Apotheke Aemisegger in Weinfelden wurde in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen. © Tagblatt/Sabrina Bächi

In der Nacht auf Donnerstag ist ein 26-jähriger Mann in die Aemisegger Apotheke in Weinfelden eingebrochen. Die Polizei konnten den flüchtenden Einbrecher aber schon nach kurzer Zeit schnappen.