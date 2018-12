Das Tickethäuschen eines Karussells und 13 Marktstände auf dem Curtiplatz in Rapperswil sind in der Nacht auf Mittwoch von einem regelrechten Diebeszug heimgesucht worden. «Die unbekannte Täterschaft wurde allerdings nur in vier Marktständen fündig», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. In den Ständen haben sie Bargeld im Wert von rund 1000 Franken gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

(red.)