In einem Zug der Pariser Metro hat eine Frau einen Buben zur Welt gebracht. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

In der Pariser Metro hat eine Frau einen kleinen Knaben zur Welt gebracht. Das Baby kam am Mittwochabend in einem Wagen der Linie 6 an der Station Glacière zur Welt, wie die Verkehrsgesellschaft RATP am Donnerstag auf Twitter schrieb.