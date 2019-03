«Eine freudige Angelegenheit»

In der St.Galler Halle des roten Kreuzes wurden die Geschenktaschen für Hilfsbedürftige eingepackt. © TVO/FM1Today

Das Rote Kreuz verteilt in der Aktion «2 x Weihnachten» Pakete an 3000 Haushalte im Kanton St.Gallen die am Rande des Existenzminimums leben.