Eine WG für alle

Elena Policante, 24, rotes Haar und freundliches Lachen. Die erste Bewohnerin des «Stattklosters» begrüsst uns in der schönen Altstadtwohnung mitten im St.Galler Stadtzentrum. Neben ihr steht Kurt Pauli, der Leiter des Projekts. Die Idee ist, ein Begegnungszentrum zu schaffen, in dem die unterschiedlichsten Leute wohnen, aber vor allem zusammen leben können. Zehn Wohnungen bietet Pauli an. Im Erdgeschoss entsteht zudem das Cafe «Werkstatt», wo ebenso ein interkultureller Austausch stattfinden soll.

Zahlbare Miete, schöne Räume

Beim Rundgang durchs Haus fallen einem vor allem die schönen Fischgrat-Böden und die heimelige Atmosphäre auf. Zudem ist die Lage optimal, direkt neben der St.Mangen-Kirche, keine zwei Gehminuten vom Marktplatz entfernt. Elena Policante wohnt zurzeit noch fast alleine in diesem Bijou. Und zahlt für ihr Zimmer um die 600 Franken. Auch die grösseren Zimmer kosten nicht mehr als 750 Franken. Von der Idee ist sie begeistert: «Man muss eine gewissen Offenheit haben, sonst zieht man hier nicht ein. Aber ich freue mich auf regen Austausch und hoffe, dass ich auch neue Kulturen kennenlerne.»

Nach 18 Monaten ist Schluss

Speziell an der WG Stattkloster ist, dass man nur befristet dort wohnen kann. Damit es auch einen regen Wechsel gibt. «Es soll ein Lern-Ort sein, an den man bewusst hinkommt, neue Erfahrungen sammelt und mit diesen dann weiterzieht», sagt Kurt Pauli. Somit kann man höchstens 18 Monate in der WG wohnen. «Klar, wenn jemand noch ein, zwei Monate länger bleiben will, so ist das kein Problem. Aber grundsätzlich ist nach 18 Monaten Schluss.»

