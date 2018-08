Uno betrauert Kofi Annan

Die Uno nimmt Abschied von Annan. Bild von der Trauerfeier in Genf am Montag. (Archiv) © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Mit einer Trauerfeier haben die Vereinten Nationen ihres vor wenigen Tagen gestorbenen früheren Generalsekretärs Kofi Annan gedacht. «Er war einer der besten von uns», sagte der Uno-Generalsekretär Antonio Guterres am Mittwoch im Hauptquartier in New York.