Einfamilienhaus ausgebrannt

Das Einfamilienhaus in Grabserberg im Vollbrand. © Kapo SG

Am Dienstagmorgen ist in Grabserberg ein Einfamilienhaus aus zurzeit unbekannten Gründen in Vollbrand geraten. Im Einsatz stand ein Grossaufgebot der örtlichen Feuerwehren, der Kantonspolizei St.Gallen sowie des Rettungsdienstes.