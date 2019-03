Einfamilienhaus brannte in Kesswil

Ein Bewohner des Hauses bemerkte kurz nach zehn Uhr am Samstag, dass in einem Zimmer im Kellergeschoss ein Feuer ausgebrochen war. Die Ortsfeuerwehr konnte den Brand in Kesswil rasch löschen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Im Einsatz waren 30 Feuerwehrmänner der Feuerwehr Dozwil-Kesswil-Uttwil.

Niemand wurde bei dem Brand verletzt, der Sachschaden dürfte sich aber auf mehrere zehntausend Franken belaufen. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektrosachverständiger.

