Einfamilienhaus nach Brand in Nussbaumen AG unbewohnbar

Die Flammen richteten grossen Schaden an: Das Einfamilienhaus in Nussbaumen bei Baden AG ist nicht mehr bewohnbar. © Handout Kantonspolizei Aargau

Ein Brand hat in Nussbaumen bei Baden AG am Freitagabend ein Einfamilienhaus verwüstet. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.Anwohner bemerkten um 20.15 Uhr starken Qualm und alarmierten die Feuerwehr, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.