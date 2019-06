Einfamilienhaus nach Streit angezündet

Das Einfamilienhaus stand in kurz vor Mitternacht in Flammen. © Kapo SG

Familiendrama in Jonschwil: Am Donnerstag kurz nach Mitternacht, ist in einem Einfamilienhaus in Jonschwil in Brand ausgebrochen. Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass der 72-jährige Hausbesitzer das Haus in Brand setzte. Seine 38-jährige Ehefrau konnte das Haus unverletzt verlassen. Der Mann erschoss sich, als er von der Polizei angehalten wurde.