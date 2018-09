Einsatzkräfte üben den Ernstfall

Falls sich jemand wundert, was im Moment am Flughafen Altenrhein los ist: Wir können Entwarnung geben. Die Kantonspolizei St. Gallen führt eine grosse Übung mit fiktivem Notfallszenario durch. Ziel der Übung ist es, das der Verhalten der Behörden und Einsatzkräfte in Extremsituationen zu üben. Als Figuranten sind Angehörige des Zivilschutzes im Einsatz. An der Übung sind über zweihundert Personen beteiligt. Das Szenario dreht sich um ein Flugzeug.

Aufgrund der Übung kann es rund beim Flughafen Altenrhein zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Übung dauert voraussichtlich den ganzen Abend.

Einen ausführlichen Bericht zur Grossübung und Fotos davon gibt es morgen früh, hier auf FM1Today.

(Red.)