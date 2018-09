Einstimmigkeits-Regel in der EU-Aussenpolitik soll weg

Die 28 Aussenminister der EU-Staaten sollen ihre Entscheide zur gemeinsamen Aussenpolitik nicht mehr einstimmig fällen müssen. (Archivbild) © KEYSTONE/APA/APA/HERBERT NEUBAUER

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas will in Europa durchsetzen, dass die 28 EU-Staaten in der Aussenpolitik nicht mehr einstimmig abstimmen müssen. Er sei dafür, diese Reform nach den Europawahlen im Frühjahr in die Wege zu leiten, sagte er in einem Interview.