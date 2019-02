Eintracht Frankfurt kehrt zum Erfolg zurück

Frankfurter Jubel in Hannover mit Bundesliga-Topskorer Luka Jovic © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Nach vier Unentschieden in Folge kehrt Eintracht Frankfurt in der Bundesliga zum Erfolg zurück. In Hannover gewinnt das Team von Adi Hütter 3:0. Alle Tore fielen nach der Pause.