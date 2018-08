Einweihung: Grosses Fest am Bahnhof St.Gallen

Seit 2014 wird auf und rund um den Bahnhof und Bahnhofplatz St.Gallen gebaut. Jetzt sind die Arbeiten fertig. Am Freitag, 31. August, wird der Bahnhof und Bahnhofplatz von der Stadt St.Gallen und der SBB eingeweiht. Am 31. August und 1. September 2018, verwandelt sich der Bahnhofplatz in ein Festgelände.

Jazzige Töne und fetzige DJ’s

Am Freitag entsteht aus der Bahnhofshalle eine «Jazz-Lounge» und auf dem Kornhausplatz legen regionale DJs auf. Am Samstag treten verschiedene Bands auf, es finden Modeschauen, Theater-und Tanzaufführungen und Bücherlesungen statt. Um 20.15 Uhr treten Panda Lux auf der Hauptbühne auf. Das Feuerwerk um 22.00 Uhr rundet die Festlichkeiten ab. Das ganze Programm findest du hier.

Provisorische Haltestellen für Busse

Der gesamte Bahnhofsplatz ist für den öffentlichen Verkehr von Freitagmittag bis Sonntagmorgen, um 05.00 Uhr, gesperrt. Die Haltestellen werden während dieser Zeit an den Rand des Bahnhofplatzes an provisorische Abfahrtsorte verlegt.

(sk)