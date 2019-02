Eisdiscos, Awards und Guggenbälle

Dancing On Ice

Die Sonne scheint, der Frühling wirkt zum greifen nah und doch – die Freuden des Winters sind noch nicht ganz vorbei. Die neunte Ausgabe der St.Galler Eis-Disco findet neu zwei Tage in der Eishalle Lerchenfeld statt. Auf Schlittschuhen können die Gäste im Rhythmus zur Musik über das Eis gleiten und nebenbei einen Glühwein schlürfen.



Die Jungen slamen

In St.Gallen findet am Freitag im Flon das grosse Finale der Ostschweizer Poetry-Slam-Meisterschaften der unter 20-Jährigen statt. Knapp oder noch gar nicht im legalen Trinkalter buhlen die Teilnehmer mit selbstgeschriebenen Texten nicht wie gewohnt um Schnaps, sondern um einen jugendfreien Pokal. Wer der glückliche Gewinner sein wird, entscheidet traditionell das Publikum. Dem Sieger winken aber nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch ein Platz an den internationalen u20 Slam-Meisterschaften 2019 in Erfurt.

Swiss Music Awards mit Crimer und Marius Bär

In Luzern werden am Samstag die Swiss Music Awards verliehen. Dabei können auch zwei Ostschweizer auf einen der Betonklötze hoffen: Der Rheintaler «Crimer» ist in der Kategorie «Best Breaking Act» nominiert und der Appenzeller Marius Bär steht im Rennen um das «SRF 3 Best Talent». Auch die FM1-Acts Loco Escrito, Lo & Leduc und Hecht könnten einen der Preise mit nach Hause nehmen. Das Schweizer Fernsehen überträgt die Verleihung um 20 Uhr.

Schamaroperpoper in Chur

Die Guggenbälle kommen im FM1-Land so langsam ins Rollen. Einer der grösseren findet diesen Samstag in Chur statt. Die Schamaroper-Poper laden zum alljährlichen Stelldichein der Schweizer Guggen. Um 16 Uhr beginnt das Warm-up auf dem Alexanderplatz und um 19 Uhr geht es in der Stadthalle weiter. Neben den Popern treten unter anderem die Röräheizär aus Rorschach und die Fänza Fräzer aus Untervaz auf.

Alle Guggenbälle und Fasnachtsfeste im FM1-Land findest du auf dieser Karte:



Sauknapp-Party in Herisau

Auch in Herisau wird dieses Wochenende gefasnächtlet. In der Chälblihalle findet am Samstag die 18. Sauknapp-Party statt. Hier werden Guggen aus der ganzen Ostschweiz auftreten. In diesem Jahr neu: Es wird zum ersten Mal eine Aussenbühne geben.

Nordische Klänge am Nordklang Festival

Freitag und Samstag steigt in St.Gallen das 13. Nordklang Festival. Auf verschiedenen Bühnen in Theatern, Cafés und Bars spielen Musiker aus dem hohen Norden. Ein besonderes Highlight: Am Freitag wird der schwedische Künstler Simon Issát Marainen mit Unterstützung der Naturjodelgruppe Stein AR auftreten. Für das Nordklang Festival verlosen wir noch zwei Tickets. Fülle das unten stehende Formular bis um 14 Uhr aus und vielleicht kannst du schon heute den mystischen Klängen nordischer Musikanten lauschen.

