Eiskalte Dusche für den FCSG

Das Heimteam war im ersten Durchgang dem Ausgleich sehr nahe, als die Walliser mit einem Freistoss auf 0:2 erhöhen konnten. Nach dem Seitenwechsel gelang Captain Hefti zwar der Anschlusstreffer, Sion stellte den Zwei-Tore-Abstand jedoch nur Minuten später wieder her und verpasste den Espen an diesem heissen Sommertag eine eiskalte Dusche. Drei der vier Tore der Walliser fielen nach Standardsituationen, was berechtigte Fragen zur St.Galler Defensive aufwirft. Das 2:4 fiel erst in der Nachspielzeit und war nur noch Resultatkosmetik.

Tor

Dejan Stojanovic: 3.5

Von den vier Toren, die Stojanovic erhielt, gehen zwei auf das Konto seiner Vorderleute. Die Innenverteidigung liess den Torhüter beim 0:1 und dem 0:2 regelrecht im Regen stehen. Der dritte Treffer der Sittener war schlichtweg unhaltbar und auch wunderschön anzusehen. Möglich, dass Stojanovic auch noch durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde. Und beim 1:4 liess Stürmer Costa dem Schlussmann keine Abwehrchancen.

Verteidigung

Silvan Hefti: 4.0

Wurde seiner Funktion als Captain gerecht und organisierte seine Hintermannschaft. Zeigte den nötigen Biss und Kampfgeist. Gewann viele Zweikämpfe und kam im Vergleich zu Vilotic sehr gut mit den schnellen Stürmern der Walliser klar. Seine gute Leistung unterstrich er auch, indem er das zwischenzeitlich wichtige 1:2 schoss. Dennoch sind die vier Gegentreffer eine Hypothek für den Abwehrchef.

Milan Vilotic: 3.0

Zeigte heute eine ungenügende Leistung. Beim 1:0 stand er im Schilf und liess seinen Gegenspieler ziehen. Auch beim 2:0 sah er unglücklich aus. War mit dem schnellen Spiel der Walliser oftmals überfordert, dies brachte ihm zudem eine Verwarnung ein. Eventuell sollte man auf seiner Position einmal Mosevich von Beginn weg spielen lassen.

Nicolas Lüchinger: 3.5

Stiess immer wieder in die Offensive vor – und fehlte dann hinten. Der FC Sion machte sich dies zu nutzen und griff immer wieder über seine Seite an. Wurde in der 56. Minute im Strafraum gefoult und es hätte zwingend Elfmeter geben müssen. Weshalb sich Schiedsrichter Jaccottet für einen Freistoss entschied, bleibt sein Geheimnis.

Andreas Wittwer: 4.0

Hatte im ersten Durchgang einige Probleme mit Gegenspieler Kasami. Kasami beging unserer Meinung nach eine ungeahndete Tätlichkeit gegen Wittwer und hatte Glück, dass er nicht vom Feld flog. Trat in der zweiten Halbzeit dann verbessert auf. Ansonsten sahen wir eine unauffällige Partie des Aussenverteidigers.

Mittelfeld

Majeed Ashimeru: 4.5

Kam nach der Pause für Quintillà und belebte das Offensivspiel. Konnte den Ball teilweise spektakulär erobern und seine Mitspieler mit klugen Pässen versorgen. Hatte jedoch auch Schwachstellen, so sorgt er im Sechzehner (noch) für wenig Gefahr.

Jordi Quintillà: 3.5

Durfte heute wieder als Mittelfeldspieler ans Werk. Erledigte seinen Job ansprechend, jedoch ist die Fehlpassquote noch viel zu hoch. War einer der Gründe, weshalb viele Zuspiele aus dem Mittelfeld keinen entsprechenden Abnehmer im Sturm fanden. Auch fehlt ihm die körperliche Robustheit, um gegen die kräftigen Walliser bestehen zu können. Wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt.

Dereck Kutesa: 3.5

Kam heute nicht richtig auf Betriebstemperatur. Die Passgenauigkeit liess zu wünschen übrig und auch die Zweikampfquote dürfte schlecht sein. Wirkte nicht mehr ganz so frisch wie gegen Sarpsborg.

Yannis Tafer: 4.0

Betrieb auch heute einen grossen Aufwand für seine Farben. Leider zahlte sich dies nicht aus, auf den letzten Metern fehlte ihm auch heute die nötige Kaltblütigkeit. Hat zwar nach der Halbzeitpause ein Tor erzielt, startete jedoch aus einer Abseitsposition. Immerhin war es sein Freistoss, der zum zwischenzeitliche 1:2 führte.

Vincent Sierro: 3.5

Zeigte gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber eine Leistung mit Licht und Schatten. Genial im Spielaufbau zum einen, katastrophale Fehlpässe zum anderen. Derzeit fehlt im noch die nötige Konstanz, um zum Aktivposten im Mittelfeld zu reifen. Was noch nicht ist, kann aber noch werden.

Marco Aratore: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Sturm

Nassim Ben Khalifa: 4.0

Spulte heute ein grosses Laufpensum ab und präsentierte sich als verbissener Kämpfer. War in der ersten Halbzeit ein Aktivposten, blieb leider oft in der vielbeinigen Sion-Verteidigung hängen und verlor einige Zweikämpfe. Baute in der zweiten Halbzeit stark ab.

Cedric Itten: 4.5

Reüssierte auch heute wieder als Torschütze, nachdem er in der ersten Halbzeit am Pfosten scheiterte. Brauchte einige Zeit, bis er in der Partie war und sah in der ersten Halbzeit fast keinen verwertbaren Ball. Steigerte sich aber mit zunehmendem Spielverlauf.

Roman Buess: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

FM-1 Teamdurchschnitt: 3.8

Fazit

Eigentlich kann man dem FC St.Gallen heute keinen grossen Vorwurf machen. Vier Gegentore zeigen jedoch gnadenlos auf, woran es heute haperte. Die Mannschaft war zu Beginn der Partie zu harmlos und kam selten gefährlich vors gegnerische Tor. Dies änderte sich mit fortlaufender Spieldauer. Standardsituationen waren es heute, die den Gallusstädtern das Genick brachen. Zeidler erwähnte dann auch an der Pressekonferenz, dass dies noch verstärkt trainiert werde, was wir natürlich begrüssen. Trainieren muss definitiv auch Schiedsrichter Jaccottet. Wir bewerten die Unparteiischen nicht, heute hätten sich Jaccottet und sein Linienrichter sicher eine ungenügende Note geholt. Dem Heimteam wurde ein glasklarer Penalty unterschlagen und auch sonst wirkte die Regelauslegung des Mannes in schwarz alles andere als souverän.

(Reto Latzer)