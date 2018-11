Eiszauber: Der Schnee kam zu früh

Am Montag fielen die ersten Schneeflocken vom Himmel und verwandelten die Kreuzbleiche in St.Gallen in ein winterliches Wunderland. Des einen Freud ist des anderen Leid: Alain Legema, Bauleiter der Eisbahn am St.Galler Eiszauber kann aufgrund des Schnees vom Montag nicht wirklich arbeiten: «Die Schaltafeln sind neu und werden auf der geplanten Eisfläche sehr rutschig wegen des Schnees». Ausserdem könne Schnee die Qualität des Eises beinflussen und sogar verschlechtern, so Legema.

Ein Tag Pause zur Sicherheit

Aufgrund dessen musste die komplette Aufbauarbeit einen Marschhalt von einem Tag einlegen. Nun müsse der Samstag als Arbeitstag herhalten, damit die Eröffnung geplant stattfinden kann, sagt Legema. Für den Organisator Urs Brülisauer, Leiter Events bei Radio FM1 ist das aber nur halb so schlimm: «Wir haben eingeplant, dass während des Aufbaus nicht jeden Tag die Sonne scheint.» Ausserdem sei der Schnee marketing-technisch doch ein Segen. «Wenn man Werbung für einen Eiszauber macht und alle in Badehosen herumlaufen, ist das nicht wirklich förderlich», sagt Brülisauer und lacht.

Der Beitrag von TVO



Eiszauber: Eine exklusive Sache

Der St.Galler Eiszauber ist nicht einfach nur ein Eisfeld. Es gibt nämlich Eiswege und ein traditionelles Alp-Chalet. Ausserdem können Besucher sich im Eisstockschiessen messen und auf dem Eisfeld um die Wette sprinten. Für Kurzentschlossene oder Besucher ohne eigene Schlittschuhe gibt es eine Vermietung. Der Eiszauber auf der Kreuzbleiche in St.Gallen findet vom 29. November bis 27. Januar statt. Alles wichtige findest du hier.

(red.)