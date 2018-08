Der Schweizer Regisseur Markus Imhoof zwischen den beiden Hauptdarstellern von "Eldorado" Akhet Tewende (l) und Raffaele Falcone (r). (Archiv) © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

«Eldorado» des Schweizer Filmemachers Markus Imhoof bewirbt sich in der Kategorie «Fremdsprachiger Film» um einen Oscar. Das Bundesamt für Kultur hat den Film bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Hollywood eingereicht, wie es am Freitag mitteilte.