Elefantenfuss und Labyrinth für Sommaruga

Bundesrätin Doris Leuthard, rechts, stösst mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf die Departementsübergabe an. © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Nun sind alle Bundesrätinnen und Bundesräte in ihren neuen Departementen startbereit: Am Freitag hat die scheidende Umweltministerin Doris Leuthard die Verantwortung an Simonetta Sommaruga übergeben.