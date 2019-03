Elf Jahre Haft nach tödlichem Streit um Airbnb-Zimmer

In der australischen Metropole Melbourne endete ein Streit um die Bezahlung eines Airbnb-Zimmers tödlich. Es ging um umgerechnet rund 150 Franken. (Symbolbild) © KEYSTONE/APA/APA/HANS KLAUS TECHT

Wegen eines tödlichen Streits um die Bezahlung eines Airbnb-Zimmers in Australien ist der Vermieter am Dienstag zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 42-jährige Australier hatten den Gast zusammen mit zwei Komplizen in Melbourne zu Tode geprügelt.