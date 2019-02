Eli Simic ist wieder Single

View this post on Instagram

Es sind 7 Mönet vergange und d’Mia entscheidet immerno über dä Tagesablauf, wachst, gedeiht und weiss jetzt scho ganz genau was si will. Es isch en schöne Tagesablauf wo mir als Eltere dörfed erlebe, obwohl sich üsi Weg hinsichtlich de Beziehig trennt hend. ———————————————————————— Es isch für üs kein Schritt zruck, sondern 2 Schritt vorwärts gsi, dass mir dä Entscheid troffe händ. Dä Entscheid het müesse troffe werde damit mir au witerhin gueti Eltere chönd blibe und mir gnüssed s’gmeinsame do-si für d Mia besser als mirs je denkt hend. ———————————————————————— Bi jedem Geburtstag, bim erste Schueltag, bide erste Ballettstund, werdemer das z’dritte erlebe. D’Mia wird irgendwenn uf üs zeige und sege: mini Eltere sind zwor trennt aber glücklich und genau drum chömmer zemme a eim Tisch sitze will si nöd verstritte sind sondern rechtzitig ghandlet hend und chönds so no viel besser mitenand. ————————————————————————Liebi Medie… Es isch do demit alles gseit und git au nöd villmeh z‘segä us Respekt vor dä Mia will au sie lernt bald lesä🙏🏻 Mia, Mami Eli und Papi Dominik danked eu👨‍👩‍👧