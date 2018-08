Tesla-Chef Elon Musk. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/KIICHIRO SATO

Der Elektroautobauer Tesla bleibt an der Börse. Dies teilte Konzernchef Elon Musk am Freitagabend (Ortszeit) mit. Aktionäre hätten von einem Rückzug von der Börse abgeraten.Tesla war 2010 an die Börse gegangen; Musk hält selbst knapp 20 Prozent der Anteile.