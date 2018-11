Eloy de Jong – An deiner Seite

Eloy de Jong gilt seit Monaten als der Schlager-Durchstarter des Jahres – und er verzaubert seine Fans auch in der Vorweihnachtszeit: Der holländische Sänger präsentiert mit „An deiner Seite“ einen ungemein persönlichen Titel aus seinem aktuellen #1-Album „Kopf aus – Herz an“. Zeitgleich zur Singleveröffentlichung feiert auch das emotionale Video Premiere.

Nachdem er schon die erste Hitsingle „Egal was andere sagen“, mit der Eloy de Jong seinen Siegeszug als Schlagerstar eingeläutet hat, seinem verstorbenen Ex-Partner Stephen Gately (Boyzone) gewidmet hatte, hat er auch diese neue Single für einen ganz besonderen Menschen aufgenommen – für seine Tochter Indy. „Ich lasse dich nie mehr allein“ lautet sein Schwur im Verlauf der ruhigen, von sphärischen Sounds durchzogenen Ballade, die ganz klar zu den emotionalen Höhepunkten seines abwechslungsreichen Debütalbums zählt. Sie beschützen, sie unterstützen, ihr zur Seite stehen – „und immer wenn du müde bist/will ich dein Kissen sein“, heißt es weiter im Verlauf der zutiefst persönlichen Auskopplung, die ihm Christoph Assmann und Christian Geller auf den Leib geschrieben haben.

„An deiner Seite“ als Akustik Version! Noch 6 Tage…🎉Auf meiner neuen 📀Album “Kopf aus-Herz an“ ✨Deluxe-Edition befinden sich 6 Bonustracks. Einer liegt mir besonders am Herzen❤ Es handelt sich um die Akustik Version von 👨‍👨‍👧„An deiner Seite“. Ich liebe dieses Lied so sehr und nur mit einem Klavier begleitet, klingt der Song noch vertrauter als die Originalversion. Ich habe hier einen Ausschnitt als ich den Song bei mir zu Hause geprobt habe 😘Eloy Deluxe-Album bestellen➡️ http://preorder.click/Eloy_de_Jong_Kopf_aus_Herz_an_Deluxe_ALBUMFADeluxe-Fanbox bestellen➡️ http://preorder.click/Eloy_de_Jong_Kopf_aus_Herz_an_Deluxe_FANBOXFA Gepostet von Eloy de Jong am Samstag, 29. September 2018

In einen sichtlich berührten (Kino-)Zuschauer ihres bisherigen gemeinsamen Lebens verwandelt sich Eloy im nicht weniger persönlichen Clip, der das Heranwachsen seiner Tochter in wunderschönen Bildern nachgezeichnet, wofür der Sänger seine Privat- und Handy-Videos bereitgestellt hat – Ponyreiten, Schlittschuhlaufen, rasante Ski-Abfahrten und Klavierunterricht inklusive. Ganz am Schluss kommt die Kleine sogar selbst zu Wort und revanchiert sich beim Papa…

Kaum zu glauben, in was für einem Tempo Eloy de Jong in den zurückliegenden Monaten die deutschsprachige Schlagerwelt erobert hat: Auf den wahrlich „magischen Moment“, als der einstige Caught in the Act-Sänger in Florian Silbereisens „Heimlich“-Show mit der ersten Live-Performance des Songs „Egal was andere sagen“ einen der „emotionalsten Auftritte des Jahres“ ablieferte, folgte direkt die erste #1 in den Downloadcharts. Der dazugehörige Clip verzeichnet inzwischen über 5 Millionen Views. Sein gemeinsam mit Christian Geller aufgenommenes Schlager-Debütalbum „Kopf aus – Herz an“, das seit Anfang Oktober auch als erweiterte Fanbox- und Deluxe-Edition erhältlich ist, eroberte schon im Juni Platz 2 der deutschen Schlagercharts. Seither nicht mehr wegzudenken aus der Topregion der Verkaufslisten, kletterte der Erstling wenige Wochen danach sogar auf die #1 der offiziellen deutschen Albumcharts.

Auch in Österreich und der Schweiz hatte der Longplayer auf Anhieb die Spitzenplätze aufgemischt: Parallel zu Platz 2 in Österreich ging die LP in der Schweiz auf die #10! Wie ungemein facettenreich sein Debütalbum ist, stellte der Holländer nicht zuletzt mit weiteren Hit-Auskopplungen wie z.B. „Schritt für Schritt“ und „Liebe kann so weh tun“ feat. Marianne Rosenberg unter Beweis.

Es ist der krönende Abschluss für ein absolutes Wahnsinnsjahr: Mit „An deiner Seite“ unterstreicht Eloy de Jong ein weiteres Mal, dass nichts so mitreißend klingt wie echte Gefühle. (Telamo)