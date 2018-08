Elternhaus von Norwegens Königin jetzt im Freilichtmuseum

Norwegens Königin Sonja hat ihr restauriertes Elternhaus als Publikumsattraktion eröffnet. Es war einer der wenigen Orte, an welchem sie sich als Bürgerliche heimlich mit ihrem späteren Ehemann, dem Kronprinzen Harald, treffen konnte. © KEYSTONE/AP NTB scanpix/ASERUD, LISE

Die norwegische Königin Sonja (81) hat am Montag ihr restauriertes Elternhaus als Publikumsattraktion eröffnet. Das Wohnhaus aus den 1930er Jahren wurde 2016 von Oslo in das Freiluftmuseum Maihaugen in Lillehammer versetzt.