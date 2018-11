Elton John rührt zu Tränen

Mit der Überschrift «The Boy and the Piano» zeigt der Spot den britischen Musiker Elton John am Klavier, er spielt «Your Song» und erinnert sich an die Highlights seiner Karriere. Ganz am Anfang seines Erfolgs steht ein Weihnachtgeschenk, das er schon als kleiner Junge bekommt: Ein Klavier. Am Ende des Spots heisst es: «Some gifts are more than just a gift».

«Der Clip ist fantastisch und ich habe jede Minute, in der ich ein Teil davon sein durfte, genossen», sagte Elton John dazu. Gerüchten zu Folge soll er fünf Millionen Franken für seine Teilnahme erhalten haben, dies wurde jedoch von der Warenhauskette John Lewis als «erheblich falsch» dementiert. Gemäss Angaben des Unternehmens kostet der gesamte Clip wie jedes Jahr rund sieben Millionen Pfund, wie das deutsche Branchenportal für Kommunikation wuv.de schreibt.

Elten John scheint eine Affinität zu Werbeauftritten zu entwickeln, er trat dieses Jahr bereits bei einer Snikers-Werbung auf. Die Erstausstrahlung der Weihnachtswerbung ist am Donnerstag um 21.15 Uhr während «Dark Heart» auf dem britischen Privatsender ITV geplant.

(agm)