EM-Maskottchen 2020 hat schweren Start

Das Maskottchen «Skillzy» soll das Aushängeschild der EM 2020 in zwölf europäischen Ländern sein, doch die Internetgemeinde findet das alles andere als gut. Das Problem an «Skillzy» ist: Es ist ein Mann mit grossen Augen, moderner Frisur und das war es dann auch schon. «Nachdem ich gerade das Maskottchen für die Euro 2020 gesehen habe, möchte ich gar nicht, dass Deutschland da mitmacht», so ein Twitter-User über «Skillzy». Eine weitere Twitter-Userin meint: «Das ist kein Maskottchen, das ist ein Influencer.»

Nachdem ich gerade das Maskottchen für die #Euro2020 gesehen habe, möchte ich gar nicht, dass 🇩🇪 da mit macht 😂 no #Skillzy — Chris © (@fiba67) March 24, 2019

Das Maskottchen der #EURO2020 ist das. Skillzy hat eine Hose. Das war es dann auch. pic.twitter.com/mP4fknKWZa — Chaled Nahar (@ChaledNahar) March 24, 2019

Stand Ronaldo Pate? Der Name #Skillzy ist einfallslos und kantig. Ich bevorzuge Maskottchen in Tierform mit eigener Persönlichkeit. — Lilli Fehr (@LilliFehr) March 24, 2019

Auch die frühere Maskottchen kamen nicht immer gut an. Aber irgendwie brennen sie sich doch ins Gehirn. Oder doch nicht? Teste dein Wissen in unserem Quiz:



(sk)