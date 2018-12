Fabienne Schlumpf ist auch im Winter in Form. (Archivaufnahme) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Schweizer Steeplerin Fabienne Schlumpf, die Silbermedaillen-Gewinnerin der Europameisterschaften in Berlin, trumpft an Titelkämpfen erneut auf. An den Cross-EM im niederländischen Tilburg fuhr die Zürcherin im Rennen über 8,3 km auf den zweiten Rang.