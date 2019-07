Ende des Schweizer Doppel-Märchens

Jakub Paul (links) und Marc-Andrea Hüsler scheiterten im Doppel in den Halbfinals mit 4:6, 4:6 © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die beiden jungen Schweizer Marc-Andrea Hüsler (23) und Jakub Paul (20) scheiden in den Doppel-Halbfinals in Gstaad aus. Die einzige Schweizer Erfolgsgeschichte an diesem Swiss Open nahm am Freitagmittag keine Fortsetzung mehr.