Ende Woche kehrt der Schnee zurück

Wechselhaftes Wetter mit Regen und stürmischen Winden herrscht noch bis zum Wochenende. Vor allem am Sonntag wird es stark regnen und in der Nacht auf Montag sinkt die Schneefallgrenze. «Es wird wahrscheinlich bis in tiefe Lagen schneien», sagt Roger Perret von Meteonews. Niederschläge sind allerdings nur für die Nacht und am Montagmorgen angesagt.

In höheren Lagen hingegen, ab etwa 1500 Meter, dürften die Schneemengen grösser sein, es könnte hier bis zu 50 Zentimetern geben. Im Flachland erwartet Perret nur einige Zentimeter Schnee, die schnell wieder wegschmelzen werden.

«Das ist für März nicht sehr überraschend, kleinere Schneemengen könnte es in den nächsten Wochen immer wieder geben.»

(agm)