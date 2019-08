Enormer Andrang für Vaduz-Tickets

Die Leute warteten geduldig, bis sie ein Ticket für das Europa League Quali-Spiel kaufen konnten. © zVg

Der FC Vaduz empfängt diesen Donnerstag Eintracht Frankfurt – die Tickets für das Top-Spiel waren nur am Montag an der Rheinpark-Stadion-Kasse in Vaduz erhältlich. Zuvor hatte sich eine 400 Meter lange Warteschlange gebildet.