Enrique Inglesias live in Zürich

In Zürich warten seine Fans bereits seit 2007 auf seine Rückkehr und werden nun für ihre Geduld mit einer Riesenshow im Rahmen der „ALL THE HITS LIVE“-Tour belohnt. Bei der neuen Tour wird ENRIQUE IGLESIAS die Regler noch einmal ganz aufdrehen und dem Publikum eine bombastische Show mit Pyroeffekten, Lasertechnik, Konfettiregen und einem gigantischem 40 Meter langen LED-Screen liefern, die die Fans in seine Welt entführt! Gekrönt wird das rauschende Fest der Pop-Hymnen mit einem visuellen Spektakel aus opulenter Laser- und Lichtshow. Natürlich darf auch ein Steg von der Bühne ins Publikum nicht fehlen, denn der Superstar verzichtet nie auf die Nähe zu seinen Fans.

Enrique Inglesias kommt am Freitag 10. Mai 2019 ins Hallenstadion Zürich. Alle Infos und Tickets gibt’s hier