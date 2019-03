Rätsel über mysteriöser Tod von elf Babys

Möglicherweise sind die Babys an einer Blutinfektion gestorben. (Symbolbild) © (AP Photo/Uwe Lein)

Der mysteriöse Tod von elf Säuglingen in einer Klinik hat in Tunesien Entsetzen ausgelöst. Gesundheitsminister Abderraouf Cherif erklärte seinen Rücktritt, wie die staatliche tunesische Nachrichtenagentur TAP am Samstagabend meldete.