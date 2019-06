Equipe von Martina Voss-Tecklenburg holt 3 Punkte

Der 19-jährige Giulia Gwinn gelang am Samstagnachmittag in Rennes in der 66. Spielminute der Siegtreffer zum verdienten 1:0-Erfolg gegen China. Vor 15’238 Zuschauern im Roahzon Park war die Mannschaft der früheren Schweizer Trainerin Martina Voss-Tecklenburg zwar dominant, vergab aber zahlreiche Tormöglichkeiten, ehe Gwinn den zweifachen Weltmeister erlöste.

Am kommenden Mittwoch trifft die deutsche Mannschaft in Valenciennes im zweiten Spiel der Gruppe B auf Spanien und kann einen grossen Schritt in Richtung der Achtelfinals tun.

(SDA)