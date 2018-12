Er führt den besten Whisky-Shop der Schweiz

Der Malt-Whisky-Shop in Chur hat allen Grund, mit einem guten Tröpfchen anzustossen: An den «Switzerland’s Best Whisky Awards» wurde dieser als besten Whisky-Laden der Schweiz 2018 ausgezeichnet. «Dieser Preis ist der Lohn für die 20 Jahre, in denen ich mich intensiv mit Whisky auseinander gesetzt habe», sagt Markus Thöni, Inhaber des Whisky-Shops, gegenüber FM1Today.

Die 20 Jahre Whisky-Erfahrung sind womöglich auch der Grund, dass dieser Preis nun in seinem Laden in Chur an der Wand hängt. «95 Prozent aller Whiskys, die in meinem Laden stehen, habe ich selber auch probiert und ausgewählt», sagt Thöni. Zudem führe er der vermutlich einzigen Whisky-Laden der Schweiz, der fast 20 Einzelfässer speziell für seinen Shop abgefüllt hat.

Was die Jury der Magazine «Whisky Time» und «Whisky Guide Schweiz» ebenfalls überzeugte, war die riesige Auswahl an Whiskys im kleinen Laden. Um aus diesem Whisky-Dschungel den richtigen heraus zu picken, hat Thöni immer bis zu 200 Flaschen zum Probieren bereit. So finde bestimmt jeder den passenden Whisky in seinem Shop.

(rhy)