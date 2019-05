Ein Erdbeben hat die Genferseeregion erschüttert. Das Epizentrum lag etwa 15 Kilometer südwestlich von Montreux in Frankreich. (Symbolbild) © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Am Genfersee hat am Dienstagmorgen die Erde gebebt. Die Erschütterung bei hatte laut dem Erdbebendienst der ETH Zürich ein Stärke von 4,1 auf der Richterskala.Das Epizentrum lag in Frankreich, ungefähr 15 Kilometer südwestlich von Montreux.