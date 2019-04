Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert Taiwan

01 Uhr MESZ) in einer Tiefe von 19 Kilometern in Hualien im Osten Taiwans. Berichte über mögliche Opfer lagen zunächst aber nicht vor. Eine Autobahn, die das östliche Yilan mit Hualien verbindet, musste den Berichten zufolge wegen herabfallender Felsbrocken gesperrt werden. In Yilan rannten Schulkinder in Panik aus den Klassenzimmern.

Die japanische Wetterbehörde warnte Bewohner der Küstengebiete in Japan vor möglichen «leichten Veränderungen» des Meerespiegels, eine Tsunami-Gefahr bestand demnach aber nicht.

Taiwan liegt in der Nähe zweier aufeinandertreffender tektonischer Platten, Erdbeben sind häufig. Bei einem Erdstoss der Stärke 6,4 waren in Hualien im vergangenen Jahr 17 Menschen ums Leben gekommen. Beim schwersten Erdbeben in der jüngeren Geschichte des Landes waren 1999 rund 2400 Menschen getötet worden. Das Beben hatte eine Stärke von 7,6.

(SDA)