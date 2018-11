Ein starkes Erdbeben in Alaska hat in der Grossstadt Anchorage Gebäude erzittern lassen. © KEYSTONE/EPA USGS/USGS / HANDOUT

Ein starkes Erdbeben hat am Freitag den Süden Alaskas erschüttert und in der Grossstadt Anchorage Gebäude erzittern lassen. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 6,6 an, der US-Wetterdienst sprach von 7,0.