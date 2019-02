Erfolglose Schweizerinnen in Acapulco

Jil Teichmann musste in Acapulco bereits nach der 1. Runde die Koffer packen © KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ

Die Schweizerinnen bleiben am WTA-Turnier in Acapulco ohne Erfolg. Nach Conny Perrin scheitert auch Jil Teichmann in der 1. Runde, Stefanie Vögele erklärt Forfait.