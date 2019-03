Erfolgloser Raubzug durch Weinfelden

In die Apotheke Aemisegger in Weinfelden wurde in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen. © Tagblatt/Sabrina Bächi

Ein 26- Jähriger wurde in der Nacht auf Donnerstag in Weinfelden verhaftet, nachdem er in eine Apotheke eingebrochen war. Wie die Polizei nun mitteilt, hat der Mann in der selben Nacht weitere Einbrüche begangen. In einem Fall blieb es beim Versuch.