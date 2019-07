Erfolgreicher Auftakt der Schweizer Beachvolleyball-Topteams

Die WM-Vierten Tanja Hüberli (rechts) und Nina Betschart gewannen in Gstaad ihre erste Partie © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die Schweizer Spitzenteams starten erfolgreich in das Heimturnier. Betschart/Hüberli und Heidrich/Vergé-Dépré bei den Frauen sowie Gerson/Heidrich bei den Männern gewinnen in Gstaad ihre Startspiele.Die drei Duos haben damit beim Major-Turnier im Berner Oberland den Einzug in die K.o.