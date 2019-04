Erfolgreicher Auftakt für Bacsinszky in Rabat

Timea Bacsinszky - im Bild während des Turniers in Lugano - steht in Rabat in der 2. Runde © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Timea Bacsinszky steht beim WTA-Turnier in Rabat in den Achtelfinals. Die Waadtländerin bezwang die Schwedin Johanna Larsson in der marokkanischen Hauptstadt 6:3, 6:1.