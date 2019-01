Erfolgreicher Saisonauftakt von Stan Wawrinka

Stan Wawrinka gelang am Turnier in Doha der Start in die neue Tennis-Saison vorzüglich © KEYSTONE/AP/DMITRY LOVETSKY

Stan Wawrinka startet mit einer starken Leistung in das neue Jahr. Der 33-jährige Waadtländer setzt sich in der Startrunde am ATP-Turnier in Doha gegen Karen Chatschanow 7:6 (9:7), 6:4 durch.