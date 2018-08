Erfolgreicher Schweizer Start dank Jil Teichmann

Lediglich 53 Minuten dauerte der erste Auftritt von Jil Teichmann an den US Open 2018 © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Das US Open in New York beginnt aus Schweizer Sicht erfolgreich. Jil Teichmann besiegt in der 1. Runde Dalila Jakupovic in 53 Minuten souverän 6:3, 6:0. Die Weltnummer 1 Simona Halep scheitert.