Erfolgreicher Start ins Jahr für Federer

Mit Schwung ins neue Jahr: Roger Federer gewann sein erstes Spiel 2019 ohne Probleme © KEYSTONE/AP/TREVOR COLLENS

Nach dem Sieg zum Abschluss des Jahres 2018 gegen Grossbritannien startet Roger Federer am Hopman Cup in Perth auch in das neue Jahr mit einem Erfolg. Zum Auftakt des Duells gegen die USA gewann der Baselbieter sein Einzel gegen Frances Tiafoe 6:4, 6:1.