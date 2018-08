Erfolgreicher WM-Auftakt der Schweizer Orientierungsläufer

WM-Medaille, die achte davon in Gold. Hubmann distanzierte den überraschenden Neuseeländer Tim Robertson bei einer Laufzeit von knapp einer Viertelstunde um 1,2 Sekunden. Mit 20 Sekunden Rückstand sicherte sich Andreas Kyburz Bronze. Sein international erfolgreicherer Bruder Matthias Kyburz musste sich mit dem 5. Rang begnügen.

Judith Wyder lief im Sprint hinter der Dänin Maja Alm und der Schwedin Tove Alexandersson mit einem Rückstand von 27 Sekunden zu Bronze. Die 30-jährige Wyder, im vergangenen Jahr wegen einer Babypause an den Titelkämpfen nicht zugegen, gewann ihre zehnte Medaillen an Weltmeisterschaften. Sie stiess ihre Teamkollegin Elena Roos, die mit einem 4. Rang positiv überraschte, um sechs Sekunden vom Podest. Sabine Hauswirth war in der Qualifikation disqualifiziert worden.

(SDA)