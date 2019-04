Erlebe den FCSG mit deinen Freunden in der VIP-Loge

Schnappe dir deine Kumpels vom Fussball-Club oder deine Mädels für einen etwas anderen Mädelsabend und zieht euch schon Mal das FC St.Gallen-Trikot über den Kopf. Mit ein bisschen Glück sitzt ihr schon bald in der VIP-Loge im Kybunpark und feuert Hefti & Co. vom Balkon aus an.

Jetzt mitmachen!

Melde dich bis am 24. April, um 16.00 Uhr an und sage uns ob du mit deinem Team, Verein, Familie oder einfach mit Freunden kommst.

Egal ob alt oder neu, retro oder modern: Sende uns dein originellstes Fanfoto im FCSG Trikot mit dem du beweist, wieso genau DU der Superfan bist und die Loge gewinnen solltest!

Das ist euer Preis

Zu gewinnen gibt es eine Loge im Kybunpark für 8 Personen beim Spiel FC St.Gallen 1879 gegen den FC Basel am Sonntag, 28. April 2019, um 16 Uhr, im Wert von 5‘000 CHF. Ihr geniesst ein 4-Gang-Menü inkl. Getränke. Vom Gratis-Parkplatz in der Tiefgarage kommt ihr via separatem VIP-Eingang in eure Loge.

Die Redaktion von FM1Today sucht aus allen Einsendungen den Gewinner aus.

Mache mit und erlebe ein Fussball-Match, das du nicht so schnell vergessen wirst!

Viel Glück!

