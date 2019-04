In Schweizer Städten wird wieder demonstriert

Sie machten den Anfang: 200 bis 300 Teilnehmende gingen am Samstagmorgen in Aarau auf die Strasse. © Mark Theiler, Keystone-SDA

In diversen Schweizer Städten haben am Samstag erneut Klimademonstrationen begonnen. In Aarau zog bereits am Morgen ein Demonstrationszug durch die Stadt. Nicht bewilligt wurde eine Kundgebung in Sitten. Dort wurde das Gesuch zu spät eingereicht.