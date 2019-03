Erneut Massenproteste gegen Bouteflika

Erneut demonstrieren in Algerien Zehntausende gegen ihren "Marionetten-Präsidenten" Abdelaziz Bouteflika. © KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA

Die Massenproteste gegen Algeriens altersschwachen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika und die Führung des Landes gehen weiter. Auch an diesem Freitag zogen nach Schätzungen wieder Zehntausende in der Hauptstadt Algier und an anderen Orten auf die Strasse.