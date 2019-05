Ernie und Bibo freuen sich: New York hat jetzt eine Sesamstrasse

Nun ist klar, wo sich die Sesamstrasse aus der gleichnamigen US-Kinderserie befindet: In New York wurde ein Teil einer bestehenden Strasse am Südwestende des Central Parks umbenannt. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP HBO

Besucher New Yorks können künftig auch die Sesamstrasse besichtigen. Ein Teil der West 63rd Street am Südwestende des Central Parks wurde am Mittwoch nach der berühmten US-Kinderserie in «Sesame Street» umbenannt.