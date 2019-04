Erste autonome Tesla-Taxis 2020 bereit

Will vor der Konkurrenz starten: Tesla-Chef Elon Musk (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Tesla-Chef Elon Musk hält an seinem Plan fest, eine Robotaxi-Flotte aus Elektroautos der Firma aufzubauen. Er gehe davon aus, dass ein solcher Service nach Freigabe durch Behörden 2020 an zumindest einem Ort an den Start gehen könne.